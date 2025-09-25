«Росатом» усиливает позиции в цифровом здравоохранении: госкорпорация ведет переговоры о покупке «Нетрика Медицина»

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о приобретении компании «Нетрика Медицина» — одного из лидеров рынка цифровых решений для здравоохранения в России. Об этом сообщили несколько источников, близких к сделке, а также подтвердил представитель «Медскан» — медицинской сети, на 50% принадлежащей «Росатому» с 2023 года.

Интерес к активу связан с амбициозными планами по цифровой трансформации «Медскан». Ранее, на Восточном экономическом форуме, «Медскан» и «Нетрика Медицина» уже объявили о стратегическом партнёрстве и подписали меморандум о создании IT-платформы нового поколения для медицины. Покупка «Нетрика Медицина» станет логичным продолжением этой коллаборации и позволит интегрировать передовые цифровые решения непосредственно в операционную деятельность медицинской сети.

«Нетрика Медицина» — ключевой участник рынка Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ): компания контролирует 53% рынка операторов этих услуг. Её платформа уже подключена к 8,5 тыс. клиник по всей стране, ежедневно обрабатывая более 90 тыс. медицинских документов.

По словам представителя «Медскан», объединение активов создаст полноценную цифровую экосистему здравоохранения. Инфраструктура «Медскан» — 65 клиник и более 490 лабораторных офисов в 105 городах — будет интегрирована с цифровым «фундаментом» «Нетрика Медицина», включая единую электронную медкарту и готовые сервисы для пациентов.

Цель проекта — построить сквозную платформу, охватывающую весь путь пациента: от онлайн-записи и телемедицинских консультаций до диагностики, лечения и взаимодействия со страховыми компаниями и внешними партнёрами.

Таким образом, «Росатом» делает стратегический шаг в сторону развития цифрового здравоохранения, усиливая свои позиции не только как промышленный гигант, но и как участник высокотехнологичных сервисных рынков.