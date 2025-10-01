Цены на газ в Европе выросли на 24% за девять месяцев

Средняя цена на природный газ в Европе по итогам января–сентября 2024 года составила около $443 за 1 тыс. кубометров, что на 24% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по фьючерсам и расчёты ТАСС.

Рост цен начался ещё осенью 2023 года и был обусловлен повышенным спросом в отопительный сезон, а также необходимостью досрочного заполнения подземных хранилищ в условиях нестабильных поставок трубопроводного газа. Для компенсации дефицита Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ), достигнув рекордных объёмов.

В первом квартале 2024 года средняя цена достигла пика — $509 за тыс. куб. м, затем постепенно снижалась: во втором квартале — до $420, в третьем — до $399. Тем не менее, в целом за девять месяцев года котировки остаются значительно выше прошлогодних уровней.

В сентябре 2024 года средняя цена практически не изменилась по сравнению с августом и составила $393 за тыс. куб. м, однако оказалась на 5,5% ниже, чем в сентябре 2023 года. По итогам месяца фьючерсы на газ закрылись на уровне $380, что на 0,8% ниже, чем на конец августа ($383).

Несмотря на краткосрочную стабилизацию осенью, годовая динамика остаётся восходящей: с октября 2023 года по март 2024 года цены последовательно росли, достигнув максимума в $542 в феврале. С апреля наблюдалось постепенное снижение, однако даже в летние месяцы котировки сохранялись на уровне $400–440, значительно превышая показатели 2023 года в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость Европы от СПГ и необходимость поддерживать запасы газа на уровне, достаточном для прохождения зимы, продолжают оказывать поддержку ценам, несмотря на относительное снижение спроса в тёплый период.