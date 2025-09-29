Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) одержала убедительную победу на парламентских выборах в Молдавии, набрав 50,15% голосов при обработке 99,87% протоколов. Этого результата достаточно, чтобы сохранить конституционное большинство в парламенте и продолжить курс на интеграцию с Европейским союзом.

На втором месте — Патриотический блок, объединяющий Партию социалистов, Партию коммунистов и меньшие формирования («Будущее Молдовы», «Сердце Молдовы»), во главе с бывшим президентом Игорем Додоном. За него проголосовали 24,19% избирателей. Третье место занял проевропейский альянс «Альтернатива» с 7,97%, а «Наша Партия» экс-мэра Бельц Ренато Усатого получила 6,20% голосов и также преодолела 5-процентный барьер.

Однако итоги голосования омрачены многочисленными сообщениями о серьёзных нарушениях. Особенно резонанс вызвал инцидент в селе Санэтаука, где очевидцы засняли на видео массовый вброс бюллетеней членами избирательного бюро. На кадрах видно, как несколько человек последовательно опускают в урну целые пачки избирательных бюллетеней, после чего спокойно продолжают работу. По данным СМИ, аналогичные случаи зафиксированы сразу на двух участках в этом населённом пункте — в местной школе и больнице.

Нарушения зафиксированы и за пределами страны. В частности, в итальянской Вероне наблюдатели сообщили о многократном голосовании одной и той же группы лиц на избирательном участке для молдавских граждан. Когда один из свидетелей попытался уточнить, сколько раз эти люди уже голосовали, они быстро разбежались, избегая контакта.

В связи с масштабом выявленных нарушений оппозиционные силы и независимые наблюдатели требуют тщательной проверки результатов и не исключают, что выборы могут быть признаны недействительными на отдельных участках или в целом. Центральная избирательная комиссия пока не прокомментировала все обвинения, однако уже заявила о начале служебных проверок.

Пока официальные итоги ещё не утверждены, политическая напряжённость в стране продолжает нарастать.