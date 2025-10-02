Помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ознакомился с работой Корсаковского морского торгового порта (КМТП) компании «Логин Дело», учреждённой Сергеем Шишкарёвым.

Помощнику Президента РФ представили существующие производственные мощности и проекты развития терминала, направленные на повышение транспортно-логистического потенциала Сахалинской области. С момента приобретения в 2024 году КМТП компанией «Логин Дело» были начаты работы по оптимизации производственных цепочек и системы учёта судозаходов, взаимодействия с контейнерными перевозчиками. В рамках модернизации КМТП планируются ремонт и усиление парка специализированной портовой техники, восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей, оптимизация системы управления портом и увеличение объёма грузовой базы. Первые единицы новой перегрузочной техники уже поступили в КМТП в рамках данной программы.

«Модернизация портовой инфраструктуры Сахалинской области обеспечит развитие транспортно‑логистических связей региона с Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит нарастить грузооборот. На терминале уже расширен контейнерный склад и увеличена площадь зон досмотра, что обеспечивает рост скорости обработки грузов и расширение их номенклатуры», – отметил генеральный директор КМТП Тарас Аврамченко.

На полях Петербургского международного экономического форума в 2024 году ООО «Логин Дело» и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на получение синергетического эффекта при реализации проектов развития транспортно-логистического, туристического и рекреационного потенциала Сахалинской области, а также повышение конкурентоспособности объёмов морских перевозок через порты региона. Основной общей целью подписанного документа является взаимодействие сторон при модернизации инфраструктуры морского порта Корсаков.

Материал предоставлен: Компания «Логин Дело»