«Дом.РФ» проведет IPO в ноябре и претендует на «звездный» статус от ЦБ

Госкорпорация «Дом.РФ» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в ноябре 2025 года. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» старший вице-президент — директор компании Александр Аксаков.

После выхода на биржу «Дом.РФ» намерена не только укрепить свою позицию на финансовом рынке, но и стать образцом для других эмитентов. В частности, компания планирует участвовать в программе создания акционерной стоимости, инициированной Банком России, а также претендовать на получение «звездного рейтинга» — специального статуса, присваиваемого эмитентам за высокий уровень корпоративного управления, прозрачности и взаимодействия с инвесторами.

Обе инициативы — программа по созданию акционерной стоимости и «звездный» рейтинг — были запущены ЦБ с целью повышения доверия к российскому рынку ценных бумаг и стимулирования интереса инвесторов к отечественным компаниям.

Выход «Дом.РФ» на биржу может стать одним из ключевых событий на российском фондовом рынке в этом году и, по замыслу регулятора и самой корпорации, задать новые стандарты для будущих IPO.