Импорт бразильского кофе в Россию в сентябре упал до минимума с апреля 2024 года

В сентябре 2025 года поставки бразильского кофе в Россию резко сократились — до 12,7 млн долларов, что стало минимальным показателем за последние полтора года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Бразилии.

Для сравнения: годом ранее, в сентябре 2024-го, импорт составлял 27,8 млн долларов, а в апреле 2024 года — всего 9,3 млн долларов, что было предыдущим минимумом. Таким образом, сентябрьский спад 2025 года почти вдвое ниже уровня прошлого года, хотя и не достиг абсолютного минимума.

Несмотря на сентябрьское падение, в целом за первые девять месяцев 2025 года российские компании значительно нарастили закупки бразильского кофе: объём импорта достиг 287,9 млн долларов — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Благодаря этому Россия вошла в топ-9 крупнейших покупателей кофе у Бразилии.

Эксперты отмечают, что сентябрьская просадка может быть связана с сезонными колебаниями, корректировкой запасов после активных закупок в первой половине года или логистическими сложностями. Однако общий тренд свидетельствует о растущем интересе российского рынка к бразильскому кофе.