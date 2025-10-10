«Мечел» может передать часть электросетевых активов «Россетям» из-за долгов

Компания «Мечел-Энерго», дочерняя структура холдинга «Мечел», рискует лишиться права работать на оптовом энергорынке из-за непогашенной задолженности перед «Россетями». По данным «Коммерсанта», долг перед «Россетями» и их распределительными сетевыми компаниями составляет около 800 млн рублей. Хотя часть обязательств удалось реструктуризировать, «Россети Урал» настаивают на одномоментном погашении всей суммы либо передаче части электросетевых активов в счёт долга.

Ситуация усугубляется судебными разбирательствами: по данным СПАРК, «Мечел-Энерго» фигурирует в качестве ответчика в 16 судебных процессах с «Россетями», связанных с неисполнением обязательств по договорам энергоснабжения. Общая задолженность компании перед всеми контрагентами по итогам первого полугодия 2025 года достигла 10,7 млрд рублей.

В июле ООО «Юридическая сила» направило уведомление о намерении инициировать процедуру банкротства в отношении «Мечел-Энерго», что ставит под угрозу дальнейшую деятельность компании на энергорынке.

Финансовое положение всего холдинга «Мечел» остаётся крайне напряжённым. Глобальный кризис на угольном рынке привёл к рекордным убыткам: по итогам первой половины 2025 года чистый убыток группы вырос на 143% год к году и составил 40,5 млрд рублей — это худший показатель с 2015 года. В этих условиях продажа или передача активов может стать вынужденной мерой для погашения долгов и предотвращения банкротства энергодочерней.