Средняя пенсия в России впервые за 17 лет опустилась ниже четверти от зарплаты

Средний размер пенсии в России в первой половине 2025 года составил 23 тысячи рублей, что составляет менее 24% от средней заработной платы — около 100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, подчеркивая, что это минимальный уровень соотношения пенсий и зарплат за последние 17 лет.

По сравнению с 2024 годом, когда пенсия достигала ровно четверти (25%) от средней зарплаты, доля выплат пенсионерам сократилась на один процентный пункт. В расчет включены как страховые, так и государственные пенсии.

Эксперты связывают снижение соотношения с опережающим ростом заработных плат. «За январь–июль 2025 года годовой прирост средней зарплаты составил 15%, что немного ниже показателя за аналогичный период 2024 года — тогда он достигал 18%», — отметила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Таким образом, несмотря на номинальный рост пенсий, их покупательная способность по отношению к доходам работающих граждан продолжает снижаться, что усиливает социальное неравенство между поколениями.