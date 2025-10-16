Китай отверг призывы США отказаться от сотрудничества с Россией

Посольство Китая в Вашингтоне резко отреагировало на призывы президента США Дональда Трампа к КНР последовать примеру Индии и отказаться от импорта российской нефти. В заявлении, переданном агентству РИА Новости, китайская дипмиссия подчеркнула, что Пекин «твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления».

Пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй отметил, что взаимодействие между странами в рамках международного права является легитимным и не должно подвергаться внешнему вмешательству. «Сотрудничество, основанное на уважении и не наносящее ущерба интересам третьих сторон, заслуживает уважения и защиты», — заявил он.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Индия якобы готова «в скором времени» прекратить закупки российской нефти, и призвал Китай последовать её примеру. Пекин, однако, продолжает настаивать на праве вести независимую внешнюю политику и развивать партнёрские отношения с Россией на взаимовыгодной основе.