Ozon дал продавцам право самостоятельно обрабатывать возвраты в течение 24 часов

С 15 октября продавцы на маркетплейсе Ozon получили возможность самостоятельно рассматривать заявки покупателей на возврат товаров в течение 24 часов. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

По его словам, нововведение касается продавцов, работающих по модели FBO (Fulfillment by Ozon), когда товар хранится на складах маркетплейса. В течение суток они могут либо одобрить возврат, либо отклонить заявку с указанием причины, либо оставить товар у покупателя, вернув ему полную или частичную стоимость.

Если продавец не примет решение в установленный срок, система автоматически одобрит возврат. В случае отказа покупатель сохраняет право открыть спор, и окончательное решение будет принимать уже сам маркетплейс.

Машаров подчеркнул, что изменения не затрагивают положения Закона «О защите прав потребителей». Покупатели по-прежнему могут вернуть товар ненадлежащего качества или не соответствующий заявленным характеристикам. «Любой отказ продавца в таких случаях будет считаться незаконным и может повлечь за собой ответственность», — отметил он.

Инициатива была реализована на фоне предложения министра экономического развития Максима Решетникова ввести невозвратные тарифы на отдельные категории товаров, реализуемых через маркетплейсы.