Мишустин поручил проработать вопрос о налоговых вычетах на покупку жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать возможность наделения регионов правом предоставлять дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья работникам промышленных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Также будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий», — уточнило издание РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение кабмина.

Это поручение последовало на фоне усилий правительства по стимулированию спроса на жильё в условиях его снижения. Еще в сентябре Мишустин заявлял, что власти разрабатывают комплекс мер для поддержки рынка недвижимости.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьеру предложение о запуске программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции. По мнению Миронова, такая мера усилит социальную поддержку военнослужащих и повысит общественную стабильность.

Новые инициативы могут стать частью расширенной жилищной политики, направленной как на поддержку стратегических отраслей экономики, так и на обеспечение жильём социально значимых категорий граждан.