Суд арестовал имущество экс-топ-менеджера «Альфа-банка» на 435 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого на сумму 435 миллионов рублей. Соответствующее решение было вынесено по иску его бывшей супруги Алии Галицкой о разделе совместно нажитого имущества, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость арестованного имущества составляет 435 млн рублей, однако его рыночная цена, по предварительным оценкам, может превышать 1,2 миллиарда. Для установления точной стоимости суд назначил независимую экспертизу.

В перечень арестованного имущества вошли:

-квартира на Патриарших прудах и два машиноместа в том же доме;

-загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе;

-квартира в клубном доме «Тургенев» на Сретенке в центре Москвы с прикрепленным парковочным местом.

Параллельно Пресненский суд рассматривает встречный иск самого Александра Галицкого к бывшей жене — о взыскании алиментов. У супругов двое детей, имеющих двойное гражданство — России и США. Супруги официально развелись в марте 2025 года, а Верховный суд Калифорнии постановил, что дети должны проживать с матерью.

По данным следствия, до конца мая девочки жили в Подмосковье и посещали местную школу. Однако в конце мая отец без предупреждения забрал дочерей из учебного заведения и увез в неизвестном направлении, что стало предметом отдельного разбирательства в рамках семейного спора.