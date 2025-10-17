В 2026 году в Россию может вернуться значительное число релокантов

В 2026 году в России ожидается массовый возврат релокантов, уехавших за границу в 2022–2023 годах, но продолжавших работать удалённо на российские компании. Об этом заявил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади.

По его словам, ключевым фактором, подталкивающим специалистов к возвращению, стали новые налоговые правила: с 2026 года российские работодатели обязаны удерживать НДФЛ со всех зарплат, независимо от налогового статуса сотрудника. Это лишает релокантов финансовых преимуществ, которые они получали, работая из-за рубежа при статусе нерезидента.

«Для страны возвращение релокантов означает частичное обращение вспять „утечки мозгов“ — возвращение квалифицированных специалистов, в первую очередь из сферы IT и финансов», — отметил Григориади в интервью «Газета.ru».

Новые налоговые меры, по оценкам эксперта, положительно скажутся на поступлениях в бюджет и укрепят внутреннюю экономическую активность. Однако для многих специалистов решение вернуться в Россию носит вынужденный характер: помимо уже существовавших сложностей с проживанием за рубежом и ограничениями на финансовые операции, теперь добавилось ужесточение налогового контроля, делая дальнейшее пребывание за границей экономически невыгодным.