Еврокомиссия пообещала выделить Украине «репарационный кредит»

Европейская комиссия намерена предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» на восстановление экономики до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя новую «дорожную карту» по укреплению безопасности Европейского союза.

«Украина заслуживает нашей поддержки. В „дорожной карте“ есть важное обещание — репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — подчеркнул Кубилюс.

По его словам, для выполнения этого обязательства потребуется мобилизация всех доступных ресурсов — как финансовых, так и организационных — как на уровне самих стран-членов ЕС, так и на общеевропейском уровне. Кредит станет частью более широкой стратегии поддержки Киева в восстановлении инфраструктуры и экономики, разрушенных в ходе войны.

Хотя детали механизма финансирования пока не раскрываются, инициатива уже получила предварительную поддержку ряда государств-членов ЕС. Ожидается, что средства будут направлены на восстановление энергетики, транспортной сети, жилого фонда и других критически важных секторов украинской экономики.