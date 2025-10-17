Metro резко нарастил число судебных исков против малого и среднего бизнеса

Продуктовая сеть Metro значительно усилила давление на своих контрагентов из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), резко увеличив количество подаваемых судебных исков. По данным системы СПАРК, на 14 октября 2025 года российское юридическое лицо сети — ООО «Метро Кэш энд Керри» — подало уже более 320 исков на общую сумму 121 млн рублей. Это почти в пять раз превышает показатель за весь 2024 год, когда было зарегистрировано всего 66 заявлений.

Большинство дел связаны с нарушением условий договоров поставки товаров. Именно МСП в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса составляют основу B2B-клиентской базы Metro, однако в текущих экономических условиях этим компаниям всё труднее выполнять свои обязательства. Снижение маржинальности, рост производственных издержек и дороговизна кредитных ресурсов серьёзно ограничивают их финансовую устойчивость.

В пресс-службе российского подразделения Metro заявили «Коммерсанту», что рост числа судебных разбирательств не связан с изменением корпоративной политики. По их словам, это часть «системной работы по управлению дебиторской задолженностью», направленной на своевременное взыскание средств и поддержание финансовой дисциплины в портфеле клиентов. «Это рутинная часть бизнес-процессов крупной B2B-компании», — подчеркнули в компании.

Эксперты отмечают, что подобная практика может усугубить и без того сложное положение малого бизнеса, особенно в условиях ограниченного доступа к ликвидности и растущего давления со стороны поставщиков.