Жители Владивостока назвали самый удобный ПВЗ города

Владивосток, 18 октября 2025 года — В номинации «Лучший пункт выдачи заказов» по итогам опроса местных жителей первое место занял ПВЗ, расположенный по адресу: улица Фадеева, 30б, строение 2. Этот пункт выдачи не только соответствует современным стандартам логистики, но и превосходит ожидания клиентов благодаря вниманию к деталям и заботе о комфорте.

Опрос, проведённый среди постоянных пользователей служб доставки, выявил ключевые критерии, по которым покупатели оценивают качество работы ПВЗ. И именно по всем этим параметрам пункт на Фадеева стал безусловным лидером.

Удобство начинается с подъезда

Респонденты единодушно отметили, что ПВЗ расположен на первой линии домов, что делает его легко доступным даже в часы пик. Особенно ценится наличие удобной парковки с достаточным количеством свободных мест — для многих владивостокцев это решающий фактор при выборе пункта выдачи.

Пространство, в котором хочется остаться

Внутри ПВЗ поражает чистотой, светом и порядком. Большое помещение оборудовано просторными примерочными и даже огромным зеркалом — важная деталь для тех, кто предпочитает сразу примерить обновку. Отдельного внимания заслуживает организация пространства: склад с посылками находится в отдельной зоне, что исключает хаос и перегруженность основного зала.

Люди, которые делают сервис

Особую благодарность получили два менеджера на выдаче. Покупатели отмечают их вежливость, оперативность и доброжелательность. Приём и выдача заказов проходят без задержек, даже в дни максимальной загрузки. Такой уровень сервиса создаёт ощущение индивидуального подхода и уважения к времени клиента.

Мелочи, которые запоминаются

Но, пожалуй, больше всего удивило и порадовало посетителей то, что здесь их встречают не только улыбкой, но и чашкой горячего чая или кофе. Для тех, кто зашёл за посылкой в жаркий или, наоборот, прохладный день, это настоящее внимание. А конфеты на стойке выдачи добавляют атмосфере уюта и гостеприимства.

ПВЗ на улице Фадеева — это не просто место для получения посылок, а образец того, как должен выглядеть современный сервис в сфере логистики. Здесь всё продумано до мелочей: от логистической эффективности до человеческого отношения. Неудивительно, что именно этот пункт стал фаворитом среди владивостокцев.

Возможно, именно здесь вы впервые почувствуете, что получение посылки может быть настоящим удовольствием.