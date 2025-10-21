ИТ-отрасль просит сохранить льготу по НДС на российское ПО

Ведущие ИТ-ассоциации России обратились к руководству страны с просьбой отказаться от инициативы Минфина об отмене льготы по НДС при реализации прав на отечественное программное обеспечение. Соответствующие письма 20 октября 2025 года были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Документы подписали исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев, президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко и президент «Руссофт» Валентин Макаров. Комлев и Титаренко подтвердили «Ведомостям», что обращения действительно отправлены.

Инициатива Минфина, озвученная 29 сентября 2025 года, предполагает отмену нулевой ставки НДС при продаже лицензий на российское ПО — меры, действующей с 2021 года и сыгравшей ключевую роль в стимулировании спроса на отечественные программные продукты.

В свою очередь, министр цифрового развития Максут Шадаев ранее заявлял в Telegram, что, несмотря на возможную отмену льготы по НДС, в условиях ужесточения требований к критически важным информационным инфраструктурам (КИИ) и запретов на использование зарубежного ПО государство продолжит поддерживать отрасль. По его словам, для ИТ-компаний сохранятся льготы по налогу на прибыль, программа льготной ипотеки в регионах, а также отсрочка от военной службы для специалистов.

Однако представители отрасли считают, что отмена НДС-льготы в текущей ситуации может негативно повлиять на темпы импортозамещения и снизить конкурентоспособность российского ПО на внутреннем рынке.