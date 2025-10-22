Колумбия вытесняет Россию с угольного рынка Южной Кореи

Колумбия значительно усилила своё присутствие на угольном рынке Южной Кореи, потеснив российских поставщиков энергетического угля. Согласно обзору аналитического агентства NEFT Research, к середине октября импорт угля из России в Южную Корею заметно сократился на фоне растущих и удешевляющихся поставок из Латинской Америки.

В первую неделю октября Колумбия почти удвоила отгрузки угля — до 1,3 млн тонн. Основными получателями стали Нидерланды (341,3 тыс. тонн), Южная Корея (310,4 тыс. тонн) и Турция (177,5 тыс. тонн). Эксперты отмечают, что колумбийские экспортеры активно используют агрессивные ценовые стратегии: они либо компенсируют часть фрахтовых расходов, либо предлагают прямые скидки, чтобы закрепиться на новых рынках.

«Это выглядит как демпинг», — заявил партнёр NEFT Research по консалтингу Александр Котов, подчеркнув, что такие меры позволяют Колумбии быстро завоевывать долю на фоне ослабления позиций других поставщиков.

Дополнительным преимуществом для колумбийских угольщиков стало отсутствие санкционных ограничений, в отличие от российских компаний, отметил советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.

При этом, несмотря на общее снижение добычи угля в Колумбии из-за низких мировых цен, страна перенаправила экспортные потоки после введения летом запрета на поставки в Израиль. «В случае отмены этого запрета — например, в результате достижения договорённостей по Газе — и при сохранении тенденции к сокращению добычи давление со стороны колумбийских поставок, вероятно, быстро снизится», — прогнозирует главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Таким образом, текущая конъюнктура рынка создаёт серьёзные вызовы для российских экспортеров угля, вынужденных конкурировать не только с более низкими ценами, но и с гибкой логистикой и политической нейтральностью латиноамериканских поставщиков.