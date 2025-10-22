Wildberries приобрела туроператора Fun&Sun за $200 млн

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) завершила сделку по покупке российского туроператора Fun&Sun. Сумма приобретения составила около $200 млн (примерно 15–16 млрд рублей по текущему курсу), сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

По словам одного из информированных собеседников, сделка была закрыта достаточно давно. Совладелец Fun&Sun подтвердил, что сумма продажи действительно составила «не менее чем 15–16 млрд рублей».

Представитель Wildberries ограничился напоминанием о «стратегическом партнёрстве» между маркетплейсом и туроператором, которое было анонсировано в сентябре 2025 года, и отказался от дальнейших комментариев. В Fun&Sun также не стали давать официальных заявлений.

Покупка Fun&Sun может свидетельствовать о намерении Wildberries расширять присутствие в сфере услуг и диверсифицировать бизнес за счёт туризма — одного из наиболее динамично восстанавливающихся сегментов потребительского рынка в России.