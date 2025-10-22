Спрос в индустрии красоты пошёл на спад

С начала 2025 года россияне значительно сократили частоту посещений салонов и студий ногтевого сервиса. По данным президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляли Садыковой, трафик клиентов упал на 5–8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Если раньше спрос на маникюр рос ежегодно на 12–17%, то сейчас мы видим очевидный спад», — заявила Садыкова в интервью «Ведомостям».

Этот тренд контрастирует с многолетней динамикой рынка: ещё в 2023 году объём рынка косметических и парикмахерских услуг в России вырос на 12,1%, достигнув 212,9 млрд рублей, а на 2024 год прогнозировался дополнительный прирост на 4,6%. Однако текущая ситуация может заставить аналитиков пересмотреть ожидания.

Подтверждение спада поступает и от крупных игроков индустрии. Управляющий партнёр сетей «Пальчики», «Фейсолоджи» и «Шевелюр» Антон Дерконос сообщил, что за первые десять месяцев 2025 года спрос на маникюр в их салонах снизился на 6–7%.

Эксперты пока не называют конкретных причин снижения интереса к ногтевому сервису, однако отмечают, что это может быть связано как с изменением потребительских приоритетов, так и с общей экономической неопределённостью. Ранее индустрия красоты считалась одним из наиболее устойчивых сегментов розничного спроса, но нынешний спад сигнализирует о возможных структурных сдвигах в поведении российских потребителей.