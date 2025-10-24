Дрон врезался в квартиру на 14-м этаже в Красногорске — пострадали пять человек

В подмосковном Красногорске дрон врезался в жилой дом в жилом комплексе «Изумрудные холмы», повредив квартиру на 14-м этаже. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошёл на бульваре Космонавтов. В результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребёнка.

Четверо пострадавших были немедленно доставлены в медицинские учреждения: трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Национальный медицинский исследовательский центр педиатрии имени Рошаля с вывихом колена и лёгкими повреждениями голени.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов и другие экстренные службы. По информации от МЧС, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 жильцов.

Обстоятельства инцидента уточняются. Власти региона держат ситуацию на контроле.