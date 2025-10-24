Операторы связи в России с ноября получат право блокировать SIM-карты

С ноября 2025 года российские операторы связи получат право автоматически блокировать SIM-карты, если у одного абонента окажется оформлено более 20 номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты ещё в прошлом году, но вступают в силу с 1 ноября 2025 года. Согласно действующим нормам, физическое лицо может владеть не более чем 20 номерами мобильной связи на всех операторов суммарно.

Операторы обязаны провести массовую проверку данных всех абонентов, заключивших договоры на услуги связи до 1 апреля 2025 года, и выявить тех, у кого количество активных номеров превышает установленный лимит.

Абонентам даётся время до 1 ноября на добровольное расторжение «лишних» договоров. В противном случае операторы вправе заблокировать избыточные SIM-карты без дополнительного согласия пользователей.

Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством, использованием анонимных номеров и спамом. В Минцифры ранее подчеркивали, что ограничение поможет повысить прозрачность рынка и снизить риски для граждан.