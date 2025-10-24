Цены на мясо в России резко выросли

В сентябре 2025 года оптовые цены на тушки бройлеров в России выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. К 21 сентября средняя стоимость килограмма курятины достигла 190 рублей, сообщает «Коммерсант».

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами:

повышенным спросом на курицу на фоне подорожания свинины и говядины,

стремлением птицеводческих предприятий компенсировать убытки, понесённые весной из-за неблагоприятных условий,

а также недостаточной ценовой реакцией в летний период: несмотря на увеличение объёмов производства птицы на убой, холодное лето сорвало ожидаемый рост спроса в «шашлычный сезон».

Тем временем на рынке яиц наблюдается обратная тенденция. В августе оптовая цена на куриные яйца составила 53,4 рубля за десяток, что на 27,1% ниже, чем годом ранее. Снижение связано с избытком предложения и значительными убытками производителей, вынужденных снижать цены.

На рынке говядины сохраняется устойчивый рост: с начала 2025 года цены выросли на 8,5%, а за год — на 13,3%. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года стоимость говядины может увеличиться ещё на 12–15%.

Ранее Life.ru сообщал, что среди самых подорожавших продуктов в России — лук и творог, что указывает на общую тенденцию роста цен в категории базовых продовольственных товаров.