С 1 ноября ФНС сможет взыскивать налоговые долги без суда

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок взыскания задолженностей по обязательным платежам. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право списывать деньги за неуплаченные налоги напрямую с банковских счетов и вкладов граждан — без обращения в суд.

Изменения коснутся долгов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), а также по транспортному, земельному и имущественному налогам. Перед списанием средств налоговая направит должнику уведомление с требованием погасить задолженность в установленный срок. Если долг не будет оспорен или оплачен, средства будут автоматически списаны с доступных банковских счетов.

По мнению властей, нововведение ускорит процесс взыскания и повысит налоговую дисциплину — граждане станут внимательнее следить за своевременным исполнением обязательств. При этом сохраняется возможность оспорить начисление до автоматического списания.