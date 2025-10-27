С февраля 2026 года в России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу изменения в программу семейной ипотеки: одной семье больше не разрешат оформлять два льготных жилищных кредита. Об этом сообщили два источника на финансовом рынке, знакомые с ситуацией, агентству «Интерфакс».

Согласно новым правилам, супруги должны будут выступать обязательными созаемщиками по одному кредиту. Ранее супруги могли оформлять по отдельности две ипотеки, если в каждой сделке участвовал только один из них. Единственным исключением станет ситуация, когда один из супругов не является гражданином Российской Федерации.

Кроме того, власти решили сохранить действующие в 2025 году уровни субсидирования по программе семейной ипотеки до конца года. Однако с 1 января 2026 года ставки возмещения будут снижены на 0,5 процентного пункта:

— по кредитам на покупку квартир в многоквартирных домах — до 2 процентных пунктов,

— по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — до 2,5 процентных пунктов.

В настоящее время «Интерфакс» направил официальный запрос в Министерство финансов РФ для уточнения деталей предстоящих изменений.