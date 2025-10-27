С февраля 2026 года в России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу изменения в программу семейной ипотеки: одной семье больше не разрешат оформлять два льготных жилищных кредита. Об этом сообщили два источника на финансовом рынке, знакомые с ситуацией, агентству «Интерфакс».
Согласно новым правилам, супруги должны будут выступать обязательными созаемщиками по одному кредиту. Ранее супруги могли оформлять по отдельности две ипотеки, если в каждой сделке участвовал только один из них. Единственным исключением станет ситуация, когда один из супругов не является гражданином Российской Федерации.
Кроме того, власти решили сохранить действующие в 2025 году уровни субсидирования по программе семейной ипотеки до конца года. Однако с 1 января 2026 года ставки возмещения будут снижены на 0,5 процентного пункта:
— по кредитам на покупку квартир в многоквартирных домах — до 2 процентных пунктов,
— по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — до 2,5 процентных пунктов.
В настоящее время «Интерфакс» направил официальный запрос в Министерство финансов РФ для уточнения деталей предстоящих изменений.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»