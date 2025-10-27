Минфин РФ: льготы по НДФЛ при продаже жилья сохраняются и расширяются

Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья остаются в силе и даже получают дополнительные уточнения и расширения. Об этом сообщает Министерство финансов РФ в связи с одобрением Государственной Думой в первом чтении поправок, регулирующих порядок применения этих льгот.

Согласно разъяснениям Минфина, граждане по-прежнему могут не платить НДФЛ с доходов от продажи недвижимости, если она находилась в их собственности непрерывно более 5 лет. Сокращённый срок — более 3 лет — применяется, если жильё было получено в порядке наследования, дарения от близкого родственника, в результате приватизации или является единственным у налогоплательщика.

Кроме того, нововведения расширяют возможности использования льготы для семей с двумя и более детьми при улучшении жилищных условий. Это означает, что такие семьи смогут воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ даже в ситуациях, когда срок владения недвижимостью не соответствует стандартным требованиям, но продажа направлена на приобретение более подходящего жилья.

Минфин подчеркивает, что изменения направлены на поддержку граждан и уточнение правил применения льгот, а не на их отмену.