Предложение на «вторичке» в российских городах-миллионниках сократилось до 20%

Объём предложений на вторичном рынке жилья в крупнейших городах России за третий квартал 2025 года снизился на 9–20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Российской гильдии риелторов (РГР), предоставленные ТАСС.

Согласно отчёту, в большинстве городов-миллионников количество публичных оферт на «вторичке» в III квартале оставалось стабильным относительно I и II кварталов текущего года. Однако годовая динамика показывает заметное сокращение предложения — от 9% до 20% в зависимости от региона.

В то же время на первичном рынке наблюдается рост предложения: в Екатеринбурге он достиг +18%, в Перми — +4%. По данным РГР, ни в одном из проанализированных локальных рынков объём новостроек не сократился.

Что касается спроса, то в III квартале его снижение зафиксировано в девяти городах, включая Йошкар-Олу, Красноярск и Южно-Сахалинск. В 11 других городах — среди них Рязань, Калининград и Курск — спрос сохранился на уровне предыдущего квартала.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке недвижимости отражает общую экономическую неопределённость и изменение поведения покупателей, которые всё чаще откладывают сделки или переключаются на новостройки, где сохраняются государственные льготные программы.