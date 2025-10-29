Таблички «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова вызвали возмущение общественности

Ситуация с табличками «Малоимущие» и «СВО» в школе №11 города Азова вызвала широкий общественный резонанс и осуждение. Размещение таких надписей в столовой — даже если это было сделано «для удобства раздачи порций» — фактически привело к публичной маркировке детей по социальному и семейному статусу, что воспринимается как форма стигматизации и нарушение их права на достоинство.

Как подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, подобные действия унижают учащихся и недопустимы в образовательной среде. Министерство образования региона подтвердило, что таблички были установлены лишь однажды инициатором — индивидуальным предпринимателем, отвечающим за организацию питания, — и после проверки с участием родительского контроля и ведомственных представителей подобная практика была прекращена.

Тем не менее сам факт возникновения такой ситуации указывает на необходимость более строгого контроля за соблюдением прав детей в школьной среде, а также на важность этической подготовки всех участников образовательного процесса — включая подрядчиков по питанию. Прокурорская проверка, инициированная по данному случаю, должна дать оценку законности действий и предотвратить подобные инциденты в будущем.