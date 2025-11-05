Литва рискует исчезнуть с торговой карты Европы

Литва столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом: страна может постепенно исчезнуть с логистической и торговой карты Европы из-за закрытой границы с Беларусью. Об этом предупреждают как местные СМИ, так и отраслевые эксперты.

Еще четверть века назад народный артист СССР Донатос Банионис с горечью отмечал, что его родина превращается «в провинцию по способу мышления». Сегодня тревога переросла в реальную угрозу для национальной экономики: литовская газета Kauno diena прямо заявляет, что республика рискует потерять свое место в европейской и глобальной логистике.

Генеральный секретарь Транспортно-логистического альянса (ITLA) Повилас Дрижас подтверждает серьезность ситуации: «Ситуация очень сложная, решения пока нет, а обстановка ухудшается». По его словам, на данный момент неизвестны случаи возвращения литовских грузовиков, застрявших на территории Беларуси. Проблема вышла далеко за рамки транспортного коллапса — она угрожает будущему внешней торговли всей трехмиллионной страны, особенно в контексте сотрудничества с азиатскими рынками.

«Литва может постепенно исчезнуть с логистической или торговой карты», — предупреждает Дрижас. Он подчеркивает, что отсутствие своевременной информации о возможном закрытии границы лишило перевозчиков шанса на оперативную реакцию: «Если бы мы знали заранее, все фуры вернулись бы хотя бы через Латвию. А сейчас мы понятия не имеем, что делать — у нас нет ответа».

По мнению эксперта, проблема сегодня вышла за пределы транспортной отрасли и затрагивает самые основы экономической суверенности Литвы.