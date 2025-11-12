Более 2,8 млн семей с одним ребенком могут остаться за бортом льготной ипотеки

Более 2,8 миллиона российских семей с одним ребенком рискуют потерять доступ к льготной ипотеке в случае повышения ставки по программе — такие оценки представили эксперты в интервью «Известиям». Эта категория составляет 55% от всех семей с детьми в стране.

Сейчас семейная ипотека доступна по ставке 6%, однако в рамках обсуждаемой реформы для семей с одним ребенком её могут поднять до 10% или даже 12%. Как пояснил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, в таком сценарии медианный ежемесячный платеж вырастет на 38% — до 43,5 тыс. рублей, а общая переплата по кредиту увеличится в 2,5 раза.

11 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца года парламент может принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке, зависящей от количества детей:

1 ребенок — 10% или 12% (окончательно не утверждено),

2 ребенка — 6%,

3 и более детей — 4% (параметры пока обсуждаются).

При этом ранее в Госдуме озвучивалась и противоположная инициатива — снизить ипотечную ставку для молодых семей до 2%, однако она пока не имеет статуса законопроекта.

Эксперты предупреждают: ужесточение условий для семей с одним ребенком может резко сократить спрос на льготную ипотеку и ослабить поддержку рождаемости — ведь многие семьи планируют второго ребенка, исходя из текущих условий программы.