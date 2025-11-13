G7 призывает к прекращению огня по текущей линии соприкосновения и усилению поддержки Украины

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» по итогам встречи в Канаде вновь подтвердили приверженность поддержке Украины и призвали к немедленному прекращению боевых действий по нынешней линии соприкосновения — в качестве отправной точки для будущих переговоров.

Как отмечается в совместном заявлении, участники встречи выразили обеспокоенность продолжающимся наступлением российских войск и подчеркнули необходимость срочного перемирия. Такая позиция, по мнению ряда аналитиков, отражает стремление Киева зафиксировать текущую ситуацию на поле боя, пока ситуация не ухудшилась ещё больше.

Министры G7 повторили традиционные призывы к усилению давления на Россию и заявили о продолжении помощи Украине. В частности, Канада объявила о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а Великобритания пообещала выделить средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

«Мы делаем всё необходимое для поддержки Украины», — заявила канадский министр иностранных дел Анита Ананд, не уточнив конкретные меры.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон на текущем этапе не планирует объявлять новых инициатив. По его словам, G7 сосредоточилась на «поиске путей урегулирования конфликта и укреплении военного потенциала Киева». Рубио подчеркнул, что США продолжают работать с партнёрами, чтобы «побудить Россию заняться дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной в целях достижения прочного и долгосрочного мира».

Эксперты отмечают, что призывы к «перемирию по линии соприкосновения» могут быть восприняты как попытка закрепить статус-кво в условиях, когда позиции Киева ослабевают на поле боя. Однако пока Москва не демонстрирует готовности к таким переговорам.