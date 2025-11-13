Полтавская область полностью отключена от единой энергосистемы Украины

Полтавская область осталась без подключения к единой энергосистеме Украины. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго» в своём официальном заявлении.

По данным предприятия, оно «утратило возможность получать электроэнергию от единой энергетической системы», что привело к масштабным перебоям в электроснабжении региона. Причины отключения не уточняются, однако в условиях продолжающихся ударов по энергоинфраструктуре и возросшей нагрузки на сеть зимой подобные инциденты становятся всё более частыми.

Ранее издание Foreign Affairs предупреждало, что грядущая зима может стать «самой суровой» за годы конфликта и сыграть решающую роль в его дальнейшем развитии — как с военной, так и с гуманитарной точки зрения. Эксперты отмечают, что системные сбои в энергоснабжении регионов, особенно в центральной и восточной частях Украины, ставят под угрозу не только бытовую, но и критическую инфраструктуру: больницы, системы водоснабжения и отопления, узлы связи.

В «Полтаваоблэнерго» призвали жителей подготовиться к возможным длительным отключениям и сообщили, что ведутся работы по восстановлению резервных источников питания и локальных энергомостов. Однако сроки полного восстановления подключения к общенациональной сети остаются неизвестными.