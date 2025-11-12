Минэкономразвития назвало ключевые направления регулирования маркетплейсов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил основные шаги по имплементации нового закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», который вступит в силу 1 октября 2026 года. Об этом он заявил на сессии «Экономика доверия: прозрачный цифровой оборот на платформах» в рамках Дня платформенной экономики.

По словам Решетникова, одной из приоритетных задач станет интеграция маркетплейсов с крупнейшими государственными информационными системами (ГИС) — в общей сложности с около 10 ключевыми ресурсами, включая Роспатент, систему маркировки «Честный ЗНАК», Росаккредитацию (декларирование) и другие. Министр подчеркнул, что отложенный срок вступления закона в силу позволяет выполнить эту технически и организационно сложную работу качественно и без спешки.

Второе важное направление регулирования — борьба с недобросовестными практиками потребителей в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Решетников отметил, что в отличие от традиционных магазинов, где покупатель взаимодействует с владельцем товара, в ПВЗ функции приема возвратов выполняют наемные сотрудники, зачастую не заинтересованные в защите интересов продавцов и площадок.

«Закон о защите прав потребителей придуман для ситуаций, когда есть прямой диалог между покупателем и продавцом. В ПВЗ же посредник, которому, по большому счету, всё равно», — пояснил министр, добавив, что злоупотребления при возвратах ведут к росту издержек для производителей и продавцов, а значит — к повышению цен.

Правильная регуляторика, по мнению Решетникова, может стать серьезным резервом для снижения цен на товары за счет минимизации необоснованных убытков в цепочке поставок.