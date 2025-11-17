Аналитики IWSR ожидают снижения мирового потребления алкоголя

Международная исследовательская компания IWSR (International Wine and Spirits Research) пересмотрела прогноз по глобальному потреблению алкогольных напитков в 2025 году в сторону ухудшения. Согласно обновлённым данным, объём мирового потребления сократится на 0,4 % по сравнению с 2024 годом — вместо ранее ожидавшегося снижения на 0,2 %. В денежном выражении спад составит 0,7 %, что отражает как падение физических объёмов, так и изменения ценовой динамики.

Наиболее заметное сокращение прогнозируется в сегменте вина — на 2,4 %, далее следует крепкий алкоголь (–1,3 %) и пиво (–0,2 %). Единственным ростовым направлением остаются напитки готовые к употреблению (RTD — Ready-to-Drink): их потребление, по оценкам IWSR, вырастет на 1,3 %, что подтверждает устойчивый тренд на удобные, портативные и часто низкоалкогольные форматы, особенно среди молодёжной аудитории.

Основанная в 1971 году, британская IWSR — один из ведущих мировых аналитических игроков в сфере алкогольной индустрии. Компания охватывает рынки 160 стран и регулярно публикует прогнозы, влияющие на стратегии производителей, дистрибьюторов и регуляторов.

Эксперты связывают негативную динамику с рядом факторов: усиливающимся регулированием (включая повышение акцизов и ограничения рекламы), ростом «трезвого движения» в развитых странах, а также экономическим давлением на домохозяйства, вынуждающих сокращать расходы на необязательные товары.