Новые санкции против российского НПЗ подняли цены на топливо в США

Введение расширенных санкционных мер Европейским союзом и США против российского нефтеперерабатывающего сектора привело к парадоксальному эффекту: цены на бензин и дизель в США начали расти на фоне снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что сбои в глобальных поставках нефтепродуктов оказывают всё более ощутимое давление на рынок.

«Результатом является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть — что вряд ли понравится администрации США, для которой „доступная энергия“ остаётся одним из ключевых приоритетов», — говорится в материале.

Эксперты подчёркивают: санкции, направленные на ограничение экспорта российских нефтепродуктов (включая дизель и бензин), уже вызвали дефицит предложения на международном рынке. Особенно уязвимыми оказались регионы, ранее зависевшие от российских поставок — в том числе часть стран Южной Европы и Латинской Америки. Американские трейдеры и нефтепереработчики, столкнувшись с ростом цен на импортные полуфабрикаты и узкие фракции, вынуждены повышать отпускные цены, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырой нефти.

Аналитики предупреждают: любые масштабные сбои в цепочках поставок нефтепродуктов могут спровоцировать шок на глобальном топливном рынке, усугубляя инфляционные риски и политическое напряжение.

На этом фоне обостряется ситуация вокруг активов «Лукойла» в Болгарии. Как сообщил лидер оппозиционной партии «Величие» Ивелин Михайлов, в парламенте страны обсуждаются планы по принудительному захвату болгарских активов российской компании. По его словам, «ЕС прекрасно осознаёт, что болгарское правительство реализует схемы, наносящие прямой ущерб населению» — в первую очередь из-за риска разрыва поставок топлива и роста цен.

Эскалация санкционного давления, похоже, достигла точки, когда вторичные эффекты начинают бить по инициаторам мер. И вопрос уже не в «изоляции России», а в том, кто понесёт издержки от фрагментации глобального энергетического рынка.