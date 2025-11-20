Россияне стали меньше класть деньги на вклады: средства уходят в инвестиции, недвижимость и текущие расходы

Россияне постепенно перестают рассматривать банковские вклады как основной инструмент сбережений. Вместо этого всё больше граждан направляют средства в инвестиции, недвижимость — а в ряде случаев — просто снимают накопления для покрытия повседневных расходов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков и официальных источников.

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, снижение притока на депозиты обусловлено не только падением доходности вкладов, но и сокращением объёма свободных средств у населения. Эту тенденцию подтверждает и директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин: «Реальные доходы населения падают, и из-за инфляции, опережающей рост зарплат, возможности для накоплений у большинства граждан существенно сужаются», — добавил директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

Эксперты отмечают рост вынужденного досрочного снятия вкладов. «Из-за ускорения цен расходы россиян растут, и часть граждан вынуждена использовать сбережения для текущих нужд — включая продукты, ЖКХ, лечение и обучение детей», — пояснила старший партнёр O2Consulting Татьяна Сафонова.

Центральный банк подтверждает замедление притока средств на депозиты на фоне роста спроса на наличные. По данным регулятора, повышенный спрос на cash связан не только с потребительскими тратами, но и с сезонными факторами: ростом внутреннего туризма и расходами на подготовку детей к новому учебному году.

Также ЦБ выделил два макроэкономических драйвера: ожидание повышения утильсбора и снижение ключевой ставки. Как отметил директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП-банка Николай Мельниченко, «в таких условиях многие россияне предпочитают не копить на вкладах, а направлять средства на досрочное погашение кредитов — особенно при высокой стоимости заёмного капитала в прошлые периоды».

Таким образом, структура сбережений населения продолжает меняться: в условиях высокой инфляции и умеренной доходности депозитов вклады теряют привлекательность как инструмент сохранения капитала, уступая место более активным и/или вынужденным финансовым решениям.