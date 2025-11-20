Сбер направит 350 млрд рублей на ИИ-эксперименты в 2026 году

Председатель правления Сбера Герман Греф объявил о масштабных планах банка в сфере искусственного интеллекта на международной конференции AI Journey. В 2026 году Сбер планирует инвестировать 350 млрд рублей в разработку собственных ИИ-моделей и проведение экспериментов с их применением.

«Разработка моделей и эксперименты с ними — это очень дорогостоящая вещь, и позволить себе такое могут только достаточно крупные компании», — отметил Греф, подчеркнув высокую стоимость технологического прорыва в этой сфере.

По его словам, за трёхлетний период (2026–2028 гг.) совокупные инвестиции в ИИ-направление достигнут 600 млрд рублей за счёт реинвестирования прибыли.

Это решение укрепляет позиции Сбера как одного из ключевых ИИ-разработчиков в России и подтверждает стратегическую ставку банка на цифровые технологии нового поколения.