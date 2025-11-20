Экспорт китайских авто в Россию обрушился на 58%

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию в январе–сентябре 2025 года сократились на 58% год к году — до 357,7 тыс. единиц, следует из данных Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM). Впервые за два года РФ потеряла позицию крупнейшего экспортного направления для китайского автопрома, уступив лидерство Мексике и Объединённым Арабским Эмиратам.

Основной причиной резкого спада стал рост регуляторной и налоговой нагрузки. С октября 2024 года ставка утилизационного сбора была повышена на 70–85%, а с января 2025-го импортные пошлины выросли до 20–38% в зависимости от стоимости и типа транспортного средства. В совокупности это практически ликвидировало ценовое преимущество китайских машин на российском рынке.

Ранее значительная доля автомобилей поступала в РФ через Казахстан и другие страны ЕАЭС в статусе «нулевых б/у» — с минимальными пошлинами. Однако с апреля 2024 года вступили в силу новые правила: такие авто обязаны доплачивать разницу между уплаченными и «российскими» налогами. Как отмечают аналитики, этот канал поставок фактически перестал работать.

На фоне роста цен — средняя стоимость нового автомобиля достигла 3,35 млн рублей — спрос ослаб. Усугубила ситуацию высокая ключевая ставка ЦБ (21%), которая подняла ставки по автокредитам до ~30% годовых, сделав кредитование малодоступным для большинства покупателей.

Некоторые СМИ объясняют падение возвращением иностранных брендов, однако эксперты подчёркивают: ни один из ведущих автопроизводителей до сих пор официально не объявил о возобновлении деятельности в РФ. На текущий момент рынок остаётся зависимым от китайских марок — но их конкурентоспособность серьёзно пошатнулась.

По прогнозам отраслевых аналитиков, без корректировки налоговой политики восстановление объёмов поставок в ближайшие 12–18 месяцев маловероятно.