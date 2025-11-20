Транспортный налог в Красноярском крае повысят с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Красноярском крае изменятся ставки транспортного налога — повышение коснётся всех категорий транспортных средств, в первую очередь легковых автомобилей. Соответствующий законопроект был принят краевым Законодательным собранием в двух чтениях.

Наибольшее число владельцев затронет рост ставок для самой распространённой категории — авто мощностью от 100 до 150 л.с. (около 450 тыс. машин из 967 тыс. легковушек в регионе). Ставка для них увеличится с 14,5 до 16 рублей за 1 л.с., то есть на 1,5 рубля. Для автомобиля мощностью 150 л.с. это означает рост годового налога на 225 рублей.

Также повысятся ставки и для других категорий легкового транспорта:

до 100 л.с. — с 5 до 7 рублей за л.с.;

свыше 250 л.с. — с 102 до 114 рублей за л.с.

Аналогичные корректировки предусмотрены и для грузовиков, автобусов, самоходных машин и других видов техники.

Как уточнили в пресс-службе Законодательного собрания, дополнительные поступления от налога будут направлены в дорожный фонд края — на ремонт и содержание региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог.

По оценкам властей, мера призвана компенсировать растущие затраты на дорожную инфраструктуру в условиях увеличения пробега и износа дорожного полотна.

Напомним, Красноярский край остаётся одним из крупнейших регионов по числу зарегистрированных транспортных средств — на 1 ноября 2025 года в регионе учтено более 1,2 млн единиц ТС.