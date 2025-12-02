Оптовые цены на свинину продолжают снижаться: годовое падение достигло 27%

Оптовые цены на свинину в России демонстрируют устойчивую отрицательную динамику — по итогам ноября большинство видов отрубов подешевели на 4–27% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.

По данным за 48-ю неделю 2025 года (24–30 ноября), стоимость свиной полутуши в опте составила 180 руб./кг, снизившись на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Цена на товарных свиней упала ещё сильнее — на 14%, до 119 руб./кг.

Наибольшее падение зафиксировано у наиболее востребованных на переработке отрубов:

грудинка подешевела на 27% — до 230 руб./кг,

шейная часть — на 24%, до 340 руб./кг.

Снижение затронуло и другие категории:

лопатка — минус 7%,

окорок — минус 4%.

Единственным исключением стал карбонад, цена на который выросла на 14% за год, что эксперты связывают с устойчивым спросом со стороны HoReCa-сегмента и производителей деликатесов.

Аналитики отмечают, что негативная динамика начала формироваться ещё в октябре и обусловлена совокупностью факторов:

ростом предложения на фоне стабильного увеличения поголовья и продуктивности свиноводческих предприятий,

стагнацией конечного спроса со стороны населения,

а также сезонным снижением активности переработчиков и ритейла.

Эксперты предупреждают: сохранение текущей тенденции может привести к постепенному сокращению рентабельности отрасли, особенно для игроков с высокой себестоимостью и зависимостью от кредитного финансирования.