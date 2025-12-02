Оптовые цены на свинину продолжают снижаться: годовое падение достигло 27%

Оптовые цены на свинину в России демонстрируют устойчивую отрицательную динамику — по итогам ноября большинство видов отрубов подешевели на 4–27% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.
По данным за 48-ю неделю 2025 года (24–30 ноября), стоимость свиной полутуши в опте составила 180 руб./кг, снизившись на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Цена на товарных свиней упала ещё сильнее — на 14%, до 119 руб./кг.
Наибольшее падение зафиксировано у наиболее востребованных на переработке отрубов:
- грудинка подешевела на 27% — до 230 руб./кг,
- шейная часть — на 24%, до 340 руб./кг.
Снижение затронуло и другие категории:
- лопатка — минус 7%,
- окорок — минус 4%.
Единственным исключением стал карбонад, цена на который выросла на 14% за год, что эксперты связывают с устойчивым спросом со стороны HoReCa-сегмента и производителей деликатесов.
Аналитики отмечают, что негативная динамика начала формироваться ещё в октябре и обусловлена совокупностью факторов:
- ростом предложения на фоне стабильного увеличения поголовья и продуктивности свиноводческих предприятий,
- стагнацией конечного спроса со стороны населения,
- а также сезонным снижением активности переработчиков и ритейла.
Эксперты предупреждают: сохранение текущей тенденции может привести к постепенному сокращению рентабельности отрасли, особенно для игроков с высокой себестоимостью и зависимостью от кредитного финансирования.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»