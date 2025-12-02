В Москве стартовал 16-й Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!»

2 декабря в столице открылся 16-й ежегодный Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!». Мероприятие проходит в очном формате 2–3 декабря и традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, финансовых институтов и международных экспертов.

В этом году основной акцент форума сделан на стратегических вызовах и возможностях в условиях формирования новой экономической парадигмы. Тема — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики» — отражает фокус на технологическом суверенитете, промышленной модернизации и расширении международного сотрудничества в новых геополитических реалиях.

В первый день работы форума состоялись две тематические сессии, посвящённые новым векторам экономического развития, усилению технологического и промышленного потенциала страны, а также перспективам внешней кооперации. Завершился день пленарным заседанием под модерацией президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Особое внимание привлекла макроэкономическая сессия, на которой выступили ключевые фигуры российской экономической политики:

-министр финансов РФ Антон Силуанов,

-председатель Банка России Эльвира Набиуллина,

-министр экономического развития РФ Максим Решетников,

-заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин,

— а также ведущие представители корпоративного сектора.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, в своём выступлении подчеркнул:

«Перед Россией стоит не просто задача адаптации к глобальным изменениям — мы должны быть в числе тех, кто их формирует. Форум „Россия зовёт!“ — это не просто дискуссионная площадка, а место, где рождаются решения, задающие повестку будущего».

Форум продолжит работу 3 декабря и включит специализированные сессии по цифровой трансформации, зелёной экономике, человеческому капиталу и новым финансовым инструментам.