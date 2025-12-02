В Москве ожидается встреча с командой Трампа

2 декабря 2025 года может стать переломным в международных усилиях по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X:

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине».

Накануне, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что миссия Уиткоффа призвана «вовлечь» Россию в процесс урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что РФ является неотъемлемой частью «уравнения» в поиске долгосрочного мира.

Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят потенциальные форматы дипломатического взаимодействия, включая возможную адаптацию подходов, ранее применённых при разработке так называемого «сделки века» по Ближнему Востоку, и их транспозицию на украинский контекст. В Кремле пока официально не прокомментировали детали встречи, но источники в дипломатических кругах отмечают, что визит проходит в условиях растущего интереса к многосторонним инициативам, способным снизить напряжённость и открыть путь к переговорам.