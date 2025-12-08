Доля российского вина на внутреннем рынке может превысить 70% на фоне падения импорта

На фоне резкого сокращения импорта вина в России продолжает расти производство и потребление отечественной продукции. По данным «Ведомостей», доля российского вина на внутреннем рынке в ближайшее время может превысить 70% — исторический максимум за последние годы.

Согласно информации Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за первые девять месяцев 2025 года импорт вина сократился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23,6 млн декалитров.

В то же время производство отечественного вина демонстрирует уверенный рост:

выпуск тихих вин увеличился на 12% — до 26,8 млн дал,

игристых — на 10%, до 12,2 млн дал,

ликерных вин — также на 10%.

Растёт и внутренний спрос:

реализация тихих вин российского производства выросла на 9% (до 25 млн дал),

продажи игристых вин — на 6%.

Эксперты отмечают, что сочетание санкционных ограничений, логистических сложностей и активной поддержки отрасли со стороны государства способствует ускоренной импортозамещающей динамике. Если тенденция сохранится, доля отечественного вина в общем объёме рынка в 2025–2026 гг. действительно может превысить 70%.