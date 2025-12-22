Число майнинговых ферм в России в 2025 году выросло на 44%

Количество майнинговых ферм в России в 2025 году достигло 196,9 тыс. единиц, увеличившись на 44% по сравнению с 2024 годом (136,6 тыс.). Такие данные приводятся в отчёте компании МТС по итогам мониторинга через платформу EnergyTool, предназначенную для контроля энергопотребления в режиме реального времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внутренние материалы оператора.
Для сравнения: в 2024 году рост числа ферм составил всего 7%, что указывает на ускорение интереса к майнингу в текущем году. Эксперты связывают такую динамику с ростом цен на основные криптовалюты (включая биткоин и эфириум), а также — с расширением инфраструктуры и доступностью электрической мощности в ряде регионов.
Как выявляют майнинговые фермы
Платформа MTS EnergyTool анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет обнаруживать:
- несанкционированные подключения к сетям,
- дистанционные взломы счётчиков,
- масштабные неучтённые нагрузки — в том числе скрытые майнинг-фермы.
Такой подход особенно эффективен в промышленных и сельских зонах, где нагрузка на электросети может маскироваться под легальные объекты — склады, теплицы или серверные помещения.
Региональная картина: лидерство Сибири и Поволжья
По данным МТС, наибольшая концентрация майнинговых ферм зафиксирована в трёх субъектах РФ:
- Иркутская область — традиционный лидер благодаря низким тарифам на электроэнергию (благодаря избытку гидроэнергии) и прохладному климату;
- Новосибирская область — развитая ИТ-инфраструктура и близость к крупным ТЭЦ;
- Республика Башкортостан — наличие свободных мощностей на промышленных предприятиях и гибкая регуляторная среда.
В то же время наименьшее число ферм выявлено в:
- Волгоградской и Ивановской областях,
- Свердловской области,
- Чувашской Республике,
- Ямало-Ненецком автономном округе,
- Алтайском крае,
- а также в регионах Черноземья.
Эксперты отмечают: в регионах с высокой стоимостью электроэнергии и строгим контролем со стороны сетевых компаний майнинг остаётся экономически невыгодным или рискованным.
Резкий рост числа ферм может спровоцировать усиление внимания со стороны регуляторов. В 2024 году Минэнерго и ФНС уже обсуждали возможность введения специального налогового режима для майнеров и обязательной регистрации оборудования. Пока такие инициативы не реализованы, но тема остаётся в повестке.
«Майнинг перестаёт быть нишевой активностью энтузиастов. Это уже индустриальный сектор с серьёзной нагрузкой на энергосистему. Платформы вроде EnergyTool помогают не только бороться с хищениями, но и понимать реальную картину спроса на мощность», — отметил представитель МТС.
