Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне смягчения денежной политики ФРС

Цены на драгоценные металлы продолжают стремительный рост: фьючерсы на золото и серебро на товарной бирже Comex (подразделение CME Group) обновили абсолютные исторические максимумы.

По состоянию на 09:10 мск, фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года торговался на уровне $4436,5 за тройскую унцию*, поднявшись на 1,12% за день. Ранее, к 07:17 мск, контракт уже преодолел отметку в $4425 — до $4428,5 (+0,94%).

Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года вырос ещё заметнее — на 3,01%, до $69,52 за тройскую унцию, также установив рекорд.

Рост наблюдается на фоне продолжающегося эффекта от декабрьского решения Федеральной резервной системы США.

10 декабря ФРС снизила целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,5–3,75% годовых, что стало первым смягчением с начала 2024 года. Рынки расценили это как начало нового цикла ослабления денежной политики, что снижает привлекательность доллара и доходных активов (например, облигаций), делая золото и серебро более привлекательными как «тихую гавань» и хедж против инфляции и макроэкономической неопределённости.

Уже 12 декабря золото обновило предыдущий локальный рекорд, поднявшись до $4372,3 (+1,37%) — максимума с конца октября 2025 года. С тех пор рост продолжился, и за 10 торговых дней цена выросла более чем на $64, или на 1,5%.

Аналитики отмечают, что:

Ускорение роста цен на серебро (более 3% за день при росте золота ~1%) может указывать на формирование «серебряного спреда» — традиционного признака активизации промышленного спроса и спекулятивного интереса в фазе бычьего рынка.

Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции в США (включая декабрьский CPI от 10 января 2026 г.) и сигналов от ФРС о темпах предстоящих снижений ставок в 2026 году.

*Примечание: Тройская унция = 31,1035 грамма.