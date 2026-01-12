Эксперт предупредил о подорожании вторичного жилья в России на 3–5% к февралю 2026 года

Вторичное жильё в России продолжит дорожать в начале нового года. По прогнозу генерального директора Pro-Vision Communications, инвестора Владимира Виноградова, уже к февралю 2026 года цены на квартиры на вторичном рынке вырастут на 3–5% по сравнению с уровнем декабря 2025 года.

Причинами роста, по словам эксперта, остаются устойчивая инфляция и сохраняющийся спрос на жильё, несмотря на высокие ставки по ипотеке и экономическую неопределённость. «За 2025 год средний рост цен на вторичное жильё составил около 4–6%. По моему мнению, в январе–феврале 2026 года цены могут увеличиться ещё на 3–5% по сравнению с концом прошлого года», — отметил Виноградов в комментарии для «Газеты.Ru».

Особенно заметна динамика в Москве. По данным эксперта, на конец 2025 года средние цены на вторичные квартиры вне центральных районов столицы составляли:

однокомнатная — 7–8 млн рублей ,

двухкомнатная — 12–14 млн рублей ,

трёхкомнатная — 20–25 млн рублей .

К середине февраля 2026 года эти показатели, по прогнозам, достигнут следующих значений:

однушки — 7,5–9 млн рублей ,

двушки — 13–15 млн рублей ,

трёшки — 22–26 млн рублей .

В регионах стоимость жилья остаётся значительно ниже — примерно в 1,5 раза по сравнению с Москвой. Тем не менее, и там наблюдается устойчивый тренд на рост цен, обусловленный как макроэкономическими факторами, так и локальным дефицитом качественного предложения.

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям внимательно отслеживать рыночную ситуацию и, при наличии чётких планов на приобретение жилья, не откладывать решение надолго — дальнейший рост цен в 2026 году остаётся вероятным сценарием.