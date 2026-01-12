Поставщик питания для Минобороны запустил СП с мясным производителем

RBE Group Андрея Шокина, поставляющая готовое питание структурам Министерства обороны РФ и АО «РЖД», расширяет производственные мощности через создание совместного предприятия с одним из крупных мясных производителей страны.

Как выяснил «Коммерсантъ» («Ъ»), в конце декабря 2025 года головная компания группы — ООО «РБЕ» — учредила СП «Новспецкомплекс» с ОАО «Великоновгородский мясной двор» (ВНМД), известным по брендам «Дворянинъ» и «Куриная ферма». Доля RBE Group в новой структуре составляет 40%, у ВНМД — 60%.

Новое предприятие будет специализироваться на производстве готовых рационов питания и сухих пайков, что отвечает растущему спросу со стороны государственных заказчиков. По мнению экспертов, такой формат сотрудничества позволяет быстрее и дешевле масштабировать бизнес по сравнению с запуском проекта «с нуля».

Ни RBE Group, ни «Великоновгородский мясной двор» не предоставили комментариев по запросу издания.

Развитие вертикально интегрированных решений в сфере общественного и специального питания становится всё более актуальным на фоне увеличения госзаказа и необходимости обеспечения продовольственной безопасности.