В Крыму готовят к открытию аэропорт Симферополя

Министр сообщил о проведении рабочей встречи с генеральным директором международного аэропорта «Симферополь» Евгением Баженовым. В ходе переговоров особое внимание было уделено комплексной подготовке к запуску авиарейсов и обеспечению бесперебойной работы воздушной гавани в новом статусе.
«Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации — не только из центральной части страны, но и с Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов», — подчеркнул министр.
По его словам, в ходе обсуждения была отмечена высокая степень готовности аэропорта к выполнению функций ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления регулярного сообщения. Это позволит значительно усилить транспортную доступность полуострова и поддержать развитие внутреннего туризма.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»