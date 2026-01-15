В Крыму готовят к открытию аэропорт Симферополя

Министр сообщил о проведении рабочей встречи с генеральным директором международного аэропорта «Симферополь» Евгением Баженовым. В ходе переговоров особое внимание было уделено комплексной подготовке к запуску авиарейсов и обеспечению бесперебойной работы воздушной гавани в новом статусе.

«Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации — не только из центральной части страны, но и с Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов», — подчеркнул министр.

По его словам, в ходе обсуждения была отмечена высокая степень готовности аэропорта к выполнению функций ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления регулярного сообщения. Это позволит значительно усилить транспортную доступность полуострова и поддержать развитие внутреннего туризма.