Недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского вызвали серьезную обеспокоенность среди европейских союзников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В интервью агентству Reuters Трамп заявил, что Россия якобы демонстрирует готовность к заключению мирного соглашения, в то время как именно действия Зеленского, по его мнению, затягивают урегулирование конфликта. «Комментарии Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах», — отмечает Bloomberg.

Эксперты подчеркивают, что подобная риторика знаменует собой резкий поворот в подходе Трампа к внешней политике: ранее он неоднократно выражал разочарование действиями российского руководства, но теперь, похоже, делает акцент на давлении на украинскую сторону.

На фоне этих заявлений Bloomberg также сообщил, что американская делегация планирует посетить Москву в течение января, что усиливает опасения европейских партнеров относительно возможных односторонних шагов со стороны Вашингтона в вопросах, касающихся будущего Украины и безопасности в Европе.