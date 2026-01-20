Лесопромышленники просят пересмотреть норму об обязательной заготовке древесины

Лесопромышленные компании выступили против введения обязательного требования заготавливать не менее 70% от допустимого объема изъятия древесины за четыре года, предусмотренного новым законопроектом, внесённым в Государственную Думу в декабре 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ», располагающий копией письма от 29 декабря 2025 года, направленного лесопромышленной компанией Shelon главе комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину.

В документе компания просит депутатов скорректировать положения законопроекта, предложив вместо жёсткой нормы дифференцированный подход, учитывающий:

реальные производственные возможности участников рынка,

наличие перерабатывающих мощностей в регионе,

специфику лесного фонда и транспортную доступность территорий.

«Shelon» — владелец лесозавода и лесопитомника в Псковской области, а также завода «Варяжский композит» в Ульяновске — подчеркивает, что единая норма в 70% может привести к необоснованному давлению на бизнес, особенно в удалённых и малонаселённых регионах, где развитие инфраструктуры и переработки остаётся ограниченным.

Авторами инициативы выступили депутаты Архангельского областного собрания. Законопроект направлен на повышение эффективности использования лесных ресурсов и борьбу с недозагрузкой арендованных участков. В Минприроды поддерживают изменения, считая их необходимыми для рационального и полного освоения лесов, а также для предотвращения ситуации, когда крупные площади находятся в аренде, но фактически не используются.

Рассмотрение законопроекта запланировано на весеннюю сессию Госдумы. Эксперты отрасли предупреждают, что без гибкого подхода и учёта региональных особенностей новая норма может привести к сокращению инвестиций в переработку и усилению административного давления на добросовестных арендаторов.